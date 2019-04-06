Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Садовод рассказал, когда можно высаживать ранюю рассаду в Москве

39
0 Оставить комментарий

Садовод рассказал, когда можно высаживать ранюю рассаду в Москве

Москва, 6 апреля. Председатель московского отделения «Союза садоводов России» Юрий Шалыганов рассказал, что при теплой погоде можно высаживать рассаду уже в середине апреля.

Почве необходимо прогреться, поэтому перед высадкой рассады нужно подождать стабильную плюсовую температуру. По словам Шалыганова, массовый сезон начнется в конце апреля.

Москвичи обычно выезжают на дачу в майские праздники и высаживают рассаду, пишет АГН «Москва». Но если огурцы и перец можно высаживать в теплицу в середине апреля, то помидоры — в конце месяца.

Ранее ЦОДД предупредил москвичей о начале сезона «дачных» пробок. Перед выходными число выезжающих за город машин увеличивается.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров