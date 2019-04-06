Зоолог посоветовала москвичам не брать в руки злых ежей

Москва, 6 апреля. Профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Беме предупредила москвичей о том, что не стоит брать в руки лесных ежей.

Игольчатые животные могут укусить и заразить человека бешенством. В теплое время года стоит аккуратно обращаться с животными.

Ирина Беме отметила, что не стоит приставать к ежам и брать их на руки, пишет АГН «Москва». В это время после зимней спячки они голодные и злые. Ранее орнитологи попросили горожан не давать птицам в парках пить и курить.