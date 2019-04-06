В Москве обновят 200 тысяч квадратных метров дорог в апреле

Москва, 6 апреля. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков рассказал о плане дорожных работ на апрель. До конца месяца власти планируют обновить до 200 тысяч квадратных метров дорожного покрытия по городу.

Кроме того, дорожние рабочие нанесут новую разметку на 6 тысячах пешеходных переходов, добавил Петр Бирюков. Теплая погода стала сигналом для начала работ, отмечает АГН «Москва».

Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» очистят после зимы около 70 тысяч дорожных знаков и 75 километров шумозащитных экранов. Коммунальщики приведут в порядок остановочные комплексы и малые архитектурные формы.

Напомним, что с 1 апреля в российской столице стартовал месячник по уборке и благоустройству города. В этом году общественному субботнику исполняется сто лет.