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Новые дороги построят в двух московских районах

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Новые дороги построят в двух московских районах

Москва, 6 апреля. В столичных районах Царицыно и Москворечье-Сабурово построят новые дороги, об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Планируется реконструировать участки Кантемировской, Каспийской улиц, а также участки Юго-Восточной хорды. Как рассказал глава транспортно-инженерного центра Института генплана Москвы Игорь Бахирев, предполагается расширение ряда улиц.

Изменения необходимы из-за увеличившегося количества автомобилей. Власти полагают, что обновленная дорожная сеть улучшит транспортную ситуацию в данных районах. Здесь также планируется организовать новые маршруты городского транспорта.

В феврале дорожные рабочие провели локальный ремонт дорог из-за температурных скачков во время оттепели.

Автор: Ирина Селезнева
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