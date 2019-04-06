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Потепление придет в Москву в начале рабочей недели

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Потепление придет в Москву в начале рабочей недели

Москва, 6 апреля. Столичные синоптики прогнозируют, что 8 апреля станет теплее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Столбики термометров в начале рабочей недели покажут +9 +13 градусов. Из-за антициклона солнечную погоду не стоит ждать на выходных.

Зато следующая неделя обещает быть теплой. 10 и 11 апреля температура воздуха будет на уровне +10 +11 градусов. В ночное время суток столбики термометров опустятся до нулевых отметок.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: ТАСС
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