Синоптики предупредили москвичей о дожде 6 апреля

Москва, 6 апреля. Выходные в российской столице начнутся с облачной погоды, температура воздуха составит 8 градусов тепла, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

В некоторых районах Москвы пройдет дождь. Ветер подует с северо-востока со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

7 апреля будет солнечным с переменной облачностью, столбики термометров покажут 9 градусов тепла.