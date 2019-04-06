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Участок фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 10 апреля

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Участок фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 10 апреля

Москва, 6 апреля. Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями «Пролетарская» и «Котельники» закрыли в субботу, об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

Ограничения будут действовать с 6 по 10 апреля, они были введены для строительства Некрасовской линии метро. Пресс-служба метрополитена попросила пассажиров заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что автобусы будут запущены по выделенным полосам для передачи городскому транспорту приоритета движения после закрытия участка фиолетовой ветки.

Автор: Ирина Селезнева
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