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Сотрудник столичной Росгвардии вернул потерявшегося ребенка домой

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Сотрудник столичной Росгвардии вернул потерявшегося ребенка домой

Москва, 5 апреля. Сотрудник Главного управления Росгвардии по Москве Дмитрий Евдокимов вернул потерявшегося ребенка родителям. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудник Главного управления Росгвардии по Москве Дмитрий Евдокимов

В Росгвардии рассказали, что Евдокимов по дороге на службу обратил внимание на плачущего в автобусе ребенка. Оказалось, что 10-летний мальчик случайно сел не на тот автобус и не знал, как вернуться домой.

Сотрудник вневедомственной охраны выяснил, в какой школе учится ребенок. Дмитрий Евдокимов связался с директором образовательного учреждения и передал мальчика родителям.

Ранее стало известно, что наряд вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве в течение пяти минут после получения информации задержал 43-летнего жителя Московской области, который сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Автор: Евгения Авраменко
Источник: Федеральное агентство новостей
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