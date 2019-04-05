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Житель Подмосковья избил жену самокатом из-за дня рождения ребенка

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Житель Подмосковья избил жену самокатом из-за дня рождения ребенка

Москва, 5 апреля. Бизнесмен из Подмосковья накинулся на 32-летнюю супругу и несколько раз ударил самокатом после ссоры из-за празднования дня рождения детей-двойняшек, сообщил источник в правоохранительных органах.

Муж и жена разошлись в том, как организовать праздник. Свекровь вмешалась в спор и предложила отпраздновать день рождения внука и внучки по-своему. Бизнесмен поддержал мать, но его супруга отказалась от этой идеи.

По словам пострадавшей, муж сначала кричал, а потом набросился с кулаками. После этого он ударил ее самокатом по голове.

Женщину пришлось доставить в больницу. Медики диагностировали на ее теле многочисленные ушибы и гематомы на голове, руках и бедрах. В полицию об инциденте сообщила медсестра, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что хулиган в Перми избил инвалида по зрению и его собаку-поводыря.

Автор: Ирина Селезнева
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