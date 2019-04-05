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В Тверском суде Москвы отреагировали на слухи о массовой драке

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В Тверском суде Москвы отреагировали на слухи о массовой драке

Москва, 5 апреля. В Тверском районном суде Москвы прокомментировали Федеральному агентству новостей информацию об инциденте, который произошел 4 апреля в здании суда.

Ряд СМИ опубликовали ранее новость о массовой драке в Тверском суде. Данная информация частично не соответствует действительности. На четвертом этаже группа людей, находясь у зала судебного заседания, стала вести себя шумно и агрессивно.

Здесь должно было рассматриваться дело об административном правонарушении по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ о нарушении порядка при организации и проведении публичного мероприятия. Группа людей пыталась произвести фото и видеосъемку на мобильные телефоны.

Судебный пристав неоднократно делал им замечания, призывая к соблюдению правил пребывания в суде. Однако на законные требования они реагировали агрессивно.

Одного из посетителей пришлось доставить в служебное помещение, при этом мужчина выхватил нож, попытавшись оказать сопротивление. Его обезоружили, задержанного доставили в ОВД Красносельский.

 

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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