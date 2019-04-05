«Мосгортранс» ответил на упреки о шутливых постах в Twitter

Москва, 5 апреля. Государственная компания «Мосгортранс» старается быть ближе к пассажирам, поэтому уходит от формального общения в Twitter-аккаунте, иногда позволяя себе пошутить. Об этом заявил глава пресс-службы Дмитрий Глухов.

Ранее в соцсетях появились комментарии о том, что сотрудники «Мосгортранса» отшучиваются в ответ на жалобы пассажиров. В частности, ответ на запись одного из москвичей о задержке автобуса на Тверской улице на полчаса сотрудник отреагировал тем, что исправил орфорграфическую ошибку в сообщении пользователя.

-ться — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 3 Nisan 2019

По словам Дмитрия Глухова, в социальных сетях сотрудники компании общаются просто и лаконично.

«Действительно, иногда шутим. При этом регулярно отвечаем на вопросы подписчиков, изучаем их предложения, даем обратную связь», — прокомментировал он.

За время существования аккаунта в Twitter компания ответила более чем на две тысячи комментариев. По поводу жалобы была проведена проверка.

Автобусы действительно задерживались до 15 минут из-за ситуации на дорогах. Получасового опоздания не было зафиксировано, резюмировал Глухов.