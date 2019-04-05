Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Мосгортранс» ответил на упреки о шутливых постах в Twitter

176
0 Оставить комментарий

«Мосгортранс» ответил на упреки о шутливых постах в Twitter

Москва, 5 апреля. Государственная компания «Мосгортранс» старается быть ближе к пассажирам, поэтому уходит от формального общения в Twitter-аккаунте, иногда позволяя себе пошутить. Об этом заявил глава пресс-службы Дмитрий Глухов.

Ранее в соцсетях появились комментарии о том, что сотрудники «Мосгортранса» отшучиваются в ответ на жалобы пассажиров. В частности, ответ на запись одного из москвичей о задержке автобуса на Тверской улице на полчаса сотрудник отреагировал тем, что исправил орфорграфическую ошибку в сообщении пользователя.

По словам Дмитрия Глухова, в социальных сетях сотрудники компании общаются просто и лаконично.

«Действительно, иногда шутим. При этом регулярно отвечаем на вопросы подписчиков, изучаем их предложения, даем обратную связь», — прокомментировал он.

За время существования аккаунта в Twitter компания ответила более чем на две тысячи комментариев. По поводу жалобы была проведена проверка.

Автобусы действительно задерживались до 15 минут из-за ситуации на дорогах. Получасового опоздания не было зафиксировано, резюмировал Глухов.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров