ЦОДД предупредил москвичей о начале «дачных» пробок

Москва, 5 апреля. С наступлением теплой погоды увеличивается поток автомобилей, которые выезжают за город на выходные. В пятницу ЦОДД наблюдает поток машин, выезжающих в Московскую область.

По данным ЦОДД, 5 апреля прогнозируется ухудшение дорожной ситуации на магистралях, ведущих в Подмосковье. Количество и протяженность пробок увеличится в вечерний час пик.

Так называемые «дачные» пробки в Москве регулярны с начала весны и в течение лета до наступления холодов.