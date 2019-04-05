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ЦОДД предупредил москвичей о начале «дачных» пробок

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ЦОДД предупредил москвичей о начале «дачных» пробок

Москва, 5 апреля. С наступлением теплой погоды увеличивается поток автомобилей, которые выезжают за город на выходные. В пятницу ЦОДД наблюдает поток машин, выезжающих в Московскую область.

По данным ЦОДД, 5 апреля прогнозируется ухудшение дорожной ситуации на магистралях, ведущих в Подмосковье. Количество и протяженность пробок увеличится в вечерний час пик.

Так называемые «дачные» пробки в Москве регулярны с начала весны и в течение лета до наступления холодов.

Автор: Ирина Селезнева
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