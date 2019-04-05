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Глава Канала имени Москвы назвал причины аварии в Тушинском тоннеле

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Глава Канала имени Москвы назвал причины аварии в Тушинском тоннеле

Москва, 5 апреля. Причины затопления Тушинского тоннеля, которое произошло в январе, установлены. Руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин заявил, что при проектировании тоннеля были допущены грубые ошибки.

Инцидент произошел 10 января, движение транспорта под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе закрыли из-за подмыва грунта​​​. Вследствие утечки воды образовался провал грунта площадью 50 квадратных метров.

Расследование причин аварии взяли на себя специалисты Ространснадзора. По словам Елянюшкина, при строительстве тоннеля использовались некачественные стройматериалы. К примеру, вместо песчаной смеси для фильтрации поступающей воды в межгрунтовое пространство засыпали строительный мусор.

Нарушения технологии зафиксировали и при строительстве суглинистого замка, который превратился «в какую-то кашу», отметил он. С 2 апреля в Тушинском тоннеле возобновились строительно-монтажные работы.

Автор: Ирина Селезнева
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