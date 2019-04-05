Прокурор попросит у суда наказание для обвиняемого в шпионаже норвежца 9 апреля



Москва, 5 апреля. В Московском городском суде 9 апреля гособвинитель попросит наказание для гражданина Норвегии Фруде Берга, которого обвиняют в шпионаже против России, сообщили в пресс-службе суда.

Прения сторон по уголовноему делу состоятся 9 апреля в 11.00, рассказали в суде. Судебный процесс начался 2 апреля. Он проходит в закрытом режиме в связи с наличием в деле секретных материалов.

Фруде Берг не признает свою вину в шпионаже. Ранее сообщалось, что норвежская прокуратура прекратила дело в отношении россиянина Михаила Бочкарева, который был задержан по подозрению в шпионаже.

Он находился в СИЗО в Осло с осени прошлого года, Бочкарев намерен потребовать компенсацию от властей Норвегии.