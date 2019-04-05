Врио начальника УГИБДД по Москве назначили Алексея Диокина

Москва, 5 апреля. Временно исполняющим обязанности начальника УГИБДД по Москве назначили Алексея Диокина, сообщил информированный источник.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили информацию об уходе с должности главы управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко. По предварительной информации, генерал-майор находится в отпуске.

Как сообщил источник, на место Коваленко врио начальника УГИБДД по Москве придет Алексей Диокин.