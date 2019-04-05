В столичной полиции подтвердили уход главы московского ГИБДД



Москва, 5 апреля. Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила информацию об уходе с должности главы управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко.

Генерал-майор Виктор Коваленко действительно подал рапорт об отставке по собственному желанию, прокомментировали в пресс-службе. Как сообщил ранее источник ТАСС, «проблемы в управлении были давно».

По некоторой информации, Коваленко находится в отпуске. Указ об отставке главы ГИБДД по Москве подписывает президент России.