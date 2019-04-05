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В столичной полиции подтвердили уход главы московской ГИБДД

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В столичной полиции подтвердили уход главы московского ГИБДД
Москва, 5 апреля. Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила информацию об уходе с должности главы управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко.

Генерал-майор Виктор Коваленко действительно подал рапорт об отставке по собственному желанию, прокомментировали в пресс-службе. Как сообщил ранее источник ТАСС, «проблемы в управлении были давно».

По некоторой информации, Коваленко находится в отпуске. Указ об отставке главы ГИБДД по Москве подписывает президент России.

 

Автор: Ирина Селезнева
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