Первый развод караулов в Кремле проведут 13 апреля

Москва, 5 апреля. Военнослужащие Президентского полка проведут первый в 2019 году торжественный развод пеших и конных караулов 13 апреля, сообщили в пресс-службе ФСО.

Мероприятие состоится в 12.00 на Соборной площади, с него начнется 15-й сезон торжественных разводов караулов. Выступление военнослужащих будет проходить каждую субботу до октября.

В церемонии развода принимают участие подразделения ФСО России. Военные покажут динамичное перестроение и специальные приемы с оружием.

Кавалерийский почетный эскорт выполнит конные построения «восьмерка», «цепочка», «свечка». Ранее сообщалось, что 5 апреля в Москве стартровал сезон ярмарок выходного дня. Они продлятся до октября.