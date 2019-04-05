В Подмосковье задержали иностранцев, сбывавших собак на мясо

Москва, 5 апреля. Жители подмосковного города Ступино задержали выходцев из Северной Кореи, которых подозревают в похищениях домашних собак.

Местные жители считают, что животных убивали и продавали разделанными. В Московской области был найден шалаш с останками собак и вываренными костями животных.

Правоохранительные органы проводят проверку, однако владельцы пропавших животных полагают, что иностранцы могут уйти от наказания. По словам жителя Ступино Сергея Л., он неделю разыскивал пропавшую собаку своего друга.

После того, как он опубликовал пост о собаке в соцсетях, к нему обратились хозяева животных, чьи питомцы пропали не так давно. Выяснилось, что к пропаже собак причастен водитель «Волги», он ездит без номеров.

В машине обнаружили десятки ошейников. Пассажирами были семья из Северной Кореи, 45-летняя женщина призналась, что разделанных собак сдавали знакомому за деньги.