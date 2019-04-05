Ярмарка выходного дня стартовала в Москве

Москва, 5 апреля. Первая весенняя ярмарка началась в Москве, в российской столице заработали более 100 торговых точек, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Ярмарки продолжатся до наступления холодов. На востоке столицы открылись 15 площадок ярмарки выходного дня, самая большая заработала в Строгино, она рассчитана на 90 мест.

Купить продукты можно в пятницу, субботу и в воскресенье. Традиционно здесь продается мясо, овощи, молочные продукты, рыба, сладости.

Первая круглогодичная ярмарка появилась в Москве в 2017 году, она открылась на Семеновской площади. Отмечается, что к концу текущего года в столице будет работать порядка 20 кругогодичных ярмарок.

Ранее сообщалось, что в Москве неоднократно открывались ярмарки с товарами из других регионов России. Часто со своей продукцией в столицу приезжают производители из Орловскомй области, Подмосковья, Тверской, Псковской области.