Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Концерт классической музыки пройдет на ВДНХ ко Дню космонавтики

269
0 Оставить комментарий

Концерт классической музыки пройдет на ВДНХ ко Дню космонавтики

Москва, 5 апреля. Сеанс связи с Международной космической станцией (МКС) и концерт классической музыки «Чайковский и космос» проведут в российской столице в преддверии Дня космонавтики, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Мероприятия проведут в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Как заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, москвичей ждет подарок к первой годовщине открытия центра в отреставрированном павильоне «Космос».

Посетители услышат шедевры классической музыки. Музыканты исполнят произведения Петра Чайковского, Феликса Мендельсона, Ференца Листа. Ранее сообщалось, что жителей Москвы пригласили на первый «Космический диктант».

Принять участие в проекте и проверить свои знания о космосе могут желающие всех возрастов.

Автор: Юлия Шелковенко
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров