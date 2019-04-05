Концерт классической музыки пройдет на ВДНХ ко Дню космонавтики
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Москва, 5 апреля. Сеанс связи с Международной космической станцией (МКС) и концерт классической музыки «Чайковский и космос» проведут в российской столице в преддверии Дня космонавтики, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
Мероприятия проведут в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Как заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, москвичей ждет подарок к первой годовщине открытия центра в отреставрированном павильоне «Космос».
Посетители услышат шедевры классической музыки. Музыканты исполнят произведения Петра Чайковского, Феликса Мендельсона, Ференца Листа. Ранее сообщалось, что жителей Москвы пригласили на первый «Космический диктант».
Принять участие в проекте и проверить свои знания о космосе могут желающие всех возрастов.