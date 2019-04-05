Дом купца Виноградова в Москве признали памятником архитектуры

Москва, 5 апреля. В российской столице дом купца Дмитрия Виноградова, который находится рядом с Крутицким подворьем, власти признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Одноэтажная деревянная постройка с эркером и кирпичным цокольным этажом появилась в Москве в 1880 году. Небольшой дом возвели по заказку купца Дмитрия Виноградова, вместе со своими родственниками он владел чугунолитейным заводом.

До революции 1917 года дом принадлежал купцам, затем в советское время здесь поселились другие жильцы. По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в Москве осталось не так много деревянных домов.

С момента присвоения зданию нового статуса дом нельзя сносить, он находится под охраной государства, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что столичные власти решили отреставрировать особняк в стиле модерн с лепниной и витражами, который расположен на проспекте Мира.