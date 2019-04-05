В Москве стартовал сезон прогулок по археологическим музеям под открытым небом

Москва, 5 апреля. В российской столице стартовал сезон прогулок по археологическим музеям под открытым небом, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Москвичи смогут полюбоваться находками, которые были обнаружены в городе за последние несколько лет. Речь идет о древних улицах, зданиях и захоронениях.

Одни памятники находятся под стеклом, другие — на открытом воздухе, пишет «Вечерняя Москва». По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, выставлять в городе объекты, которые невозможно экспонировать в музеях, начали еще в 1970-х годах.

Тогда москвичам показали Варварскую башню, почти половина новых экспонатов найдена в течение последнего десятилетия, добавил он. Ранее сообщалось, что карту «Тройка» для оплаты проезда в городском транспорте стали принимать в 45 музеях столицы.