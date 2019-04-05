Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Автобусы запустят по выделенкам при закрытии участка фиолетовой ветки в Москве

50
0 Оставить комментарий

Автобусы запустят по выделенкам при закрытии участка фиолетовой ветки в МосквеМосква, 5 апреля. С 6 по 10 апреля в Москве закроют восемь станций Таганско-Краснопресненской линии. Как отмечается в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы, на время закрытия станций городскому транспорту обеспечат приоритетный проезд.

В данном районе можно воспользоваться автобусами КМ, которые начнут ходить по выделенным полосам. Напомним, что закрытие станций связано со строительством Некрасовской линии.

Обновленное движение на Волгоградском проспекте, Марксистской улице, Лермонтовском проспекте стартует с 02.30 6 апреля, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что московские электрички будут бесплатно перевозить пассажиров во время закрытия фиолетовой ветки.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров