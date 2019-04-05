Автобусы запустят по выделенкам при закрытии участка фиолетовой ветки в Москве

Москва, 5 апреля. С 6 по 10 апреля в Москве закроют восемь станций Таганско-Краснопресненской линии. Как отмечается в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы, на время закрытия станций городскому транспорту обеспечат приоритетный проезд.

В данном районе можно воспользоваться автобусами КМ, которые начнут ходить по выделенным полосам. Напомним, что закрытие станций связано со строительством Некрасовской линии.

Обновленное движение на Волгоградском проспекте, Марксистской улице, Лермонтовском проспекте стартует с 02.30 6 апреля, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что московские электрички будут бесплатно перевозить пассажиров во время закрытия фиолетовой ветки.