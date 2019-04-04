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Электрички Москвы будут бесплатно перевозить пассажиров в период закрытия фиолетовой ветки метро

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Электрички Москвы будут бесплатно перевозить пассажиров в период закрытия фиолетовой ветки метро

Москва, 4 апреля. Жители и гости столицы смогут получить бесплатные билеты на электрички в период закрытия участка Таганско-Краснопресненской ветки метро. Об этом рассказал директор по продажам Центральной пригородной пассажирской компании Сергей Русов.

Бесплатный провоз пассажиров в электричках будет обеспечен на Казанском и Курском направлениях МЖД от станции «Люберцы-1» и от станции «Текстильщики» на всем отрезке до Курского вокзала и до «Каланчевской». Чтобы получить бесплатный билет, москвичам нужно обращаться в кассы. Также на вокзалах, крупных станциях и в поездах будет организовано информирование пассажиров о закрытии участка фиолетовой линии метрополитена, сообщает РИАМО.

Напомним, восемь станций Таганско-Краснопресненской линии столичного метро закроют с 6 по 10 апреля включительно. Изменения в работе подземки связаны со строительством Некрасовской ветки.

Автор: Василиса Бойко
Источник: РИАМО
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