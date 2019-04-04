Столичные росгвардейцы задержали водителя, сбившего ребенка

Москва, 4 апреля. Наряд вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве в течение пяти минут после получения информации задержал 43-летнего жителя Московской области, который сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Дорожный инцидент произошел в Зеленограде около корпуса № 1824. По полученной информации водитель дорогой иномарки совершил наезд на десятилетнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

После этого мужчина посадил его в свой автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Через несколько минут разыскиваемое транспортное средство было обнаружено сотрудниками вневедомственной охраны.

Водитель задержан росгвардейцами и для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции. Ребенок госпитализирован, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.