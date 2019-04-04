В Москве открылась экспозиция проектов программы реновации

Москва, 4 апреля. Экспозиция проектов реновации открылась в Москве. Нововведение позволит собирать комментарии, которые потом будут обработаны проектировщиками. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Жители районов Москвы смогут оставить свои пожелания по проектам реновации в информационном центре, который расположен на 2-й Брестской улице. Мнение горожан будут учитывать специалисты при разработке новых проектов. Подобная практика будет продолжаться и в период публичных слушаний, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что переселение в рамках реновации стартовало в столичном районе Котловка. Жители двух пятиэтажек переезжают в новые дома.