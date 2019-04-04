Дворкович станет диктором «Тотального диктанта» в «Сколково»

Москва, 4 апреля. Международная акция «Тотальный диктант» в третий раз пройдет в центре «Сколково» 13 апреля. Текст диктанта, который напишут посетители данной площадки, зачитает председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, сообщила пресс-служба инновационного центра.

Участников акции, желающих проверить свои знания русского языка в «Сколково», бесплатно доставят на место от музея «Бородинская панорама», расположенного возле станции метро «Парк Победы». Также организован обратный трансфер. Регистрация участия в диктанте открылась на сайте с 3 апреля.

«Акция «Тотальный диктант» уже стала для «Сколково» традиционной. С каждым годом сюда приезжает все больше людей, чтобы принять вызов и проверить знание правил орфографии и пунктуации русского языка», — отметила вице-президент и директор по развитию городской среды Фонда «Сколково» Елена Зеленцова.

Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец рассказала, что в этом году по всему миру откроется более 3100 площадок для проведения акции. Диктант напишут жители 772 населенных пунктов России. Акция охватит 82 региона нашей страны и 340 зарубежных городов. Впервые участие в «Тотальном диктанте» примут ОАЭ, Перу и Мьянма. Автором текста, который будут писать участники акции в этом году, стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

«Тотальный диктант» ежегодно проводится для всех желающих проверить свои знания русского языка, орфографии и пунктуации. Цель акции — подчеркнуть важность грамотности и знания родного языка и объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.