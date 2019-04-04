Москва, 4 апреля. Два скульптора устроили драку ножовками в павильоне ВДНХ «Кролиководство». Причиной конфликта стали замечание о курении и неудачная шутка, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Об инциденте в полицию заявил 3 апреля один из участников ссоры. Мужчина 1963 года рождения рассказал, что сделал своему коллеге замечание о курении, после которого между скульпторами началась словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе конфликта курильщик схватил ножовку по дереву и поцарапал заявителю руку. В ответ мужчина тоже взял ножовку и нанес второму участнику драки несколько ударов, после чего убежал и обратился в правоохранительные органы.

Другой участник конфликта, который работает лепщиком-реставратором, рассказал в ходе допроса, что коллега сначала неудачно пошутил в его адрес, а на высказанное недовольство ответил нецензурной бранью. Мужчина 1976 года рождения сообщил, что после словесной ссоры коллеги начали наносить друг другу пощечины и толкаться. Лепщик-реставратор подчеркнул, что ножовка в этот момент находилась в руках старшего мужчины, и он мог сам повредить себе руку. Допрашиваемый отметил, что не собирался причинять телесные повреждения своему коллеге.

Старший мужчина был отправлен в травмпункт. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.