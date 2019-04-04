Девятилетний сын московской актрисы ушел из дома и не вернулся

Москва, 4 апреля. Сотрудники полиции разыскивают девятилетнего сына известной московской актрисы Татьяны Кулинич. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о розыске несовершеннолетнего сына поступило от генерального директора ООО «Киностудия Глобал фильм» 3 апреля в 17.10. Кулинич рассказала, что ее сын около 7.50 того же дня ушел в школу и до настоящего момента не вернулся. Актриса предполагает, что он может находиться со своим товарищем.

Полиция объявила в розыск девятилетнего мальчика, рост которого составляет порядка 145 сантиметров, волосы у него темно-русые короткие, глаза темно-синего цвета. В день пропажи на нем была синяя куртка, шапка с помпоном, школьная форма, рюкзак черный с оранжевыми вставками.