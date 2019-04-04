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Звезда сериала «Две судьбы» лишился рюкзака с документами в стоматологической клинике

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Звезда сериала «Две судьбы» лишился рюкзака с документами в стоматологической клинике

Москва, 4 апреля. Актер Анатолий Смиранин заявил в правоохранительные органы о пропаже рюкзака. Звезда сериала «Две судьбы» лишился банковских карт и документов, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Анатолий Смиранин, который является тезкой собственного деда, оставил черный рюкзак с надписью Supreme в детской стоматологической клинике по собственной неосторожности. Когда актер вернулся на место, его имущество уже пропало. В рюкзаке находились паспорт Смиранина, водительское удостоверение, документы на машину и несколько банковских карт. По факту пропажи проводится проверка.

 

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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