Звезда сериала «Две судьбы» лишился рюкзака с документами в стоматологической клинике

Москва, 4 апреля. Актер Анатолий Смиранин заявил в правоохранительные органы о пропаже рюкзака. Звезда сериала «Две судьбы» лишился банковских карт и документов, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Анатолий Смиранин, который является тезкой собственного деда, оставил черный рюкзак с надписью Supreme в детской стоматологической клинике по собственной неосторожности. Когда актер вернулся на место, его имущество уже пропало. В рюкзаке находились паспорт Смиранина, водительское удостоверение, документы на машину и несколько банковских карт. По факту пропажи проводится проверка.