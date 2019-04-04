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В московском ТЦ «Океания» треснул гигантский аквариум

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В московском ТЦ «Океания» треснул гигантский аквариум

Москва, 4 апреля. Трещина образовалась в стекле гигантского аквариума, расположенного в здании московского ТЦ «Океания». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Эвакуация здания, находящегося на Славянском бульваре, не потребовалась. Повреждения были устранены еще до открытия торгового центра. На сайте ТЦ «Океания» отмечается, что аквариум является самым большим в мире аквариумом с панорамным лифтом.

Ранее сообщалось, что торговый центр «Океания» был эвакуирован из-за подозрительного предмета.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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