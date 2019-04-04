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Герой ВОВ из Москвы подозревает невестку в похищении вещей умершей жены

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Герой ВОВ из Москвы подозревает невестку в похищении вещей умершей жены

Москва, 4 апреля. Евгений Ануфриев, который является героем Великой Отечественной войны, ученым-философом и заслуженным деятелем науки РФ, обратился в полицию с заявлением о пропаже ценных вещей. 97-летний москвич подозревает, что его обокрала жена сына, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Среди пропавших вещей были предметы, принадлежавшие жене Ануфриева, которая скончалась в мае прошлого года. Герой ВОВ заметил исчезновение ценностей в начале 2019 года. Евгений Ануфриев считает, что их могла вынести жена его сына, пока заслуженный деятель науки РФ находился на даче в Московской области. Правоохранительные органы проводят проверку по факту заявления.

Ранее в Москве сын обокрал собственную мать, угрожая ей ножом. Молодой человек открыто похитил у пенсионерки ноутбук.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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