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Неизвестный сообщил о минировании Казанского вокзала в Москве

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Неизвестный сообщил о минировании Казанского вокзала в Москве

Москва, 4 апреля. Сотрудники спецслужб проверили Казанский вокзал после анонимного телефонного звонка с сообщением о минировании. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

Казанский вокзал был эвакуирован после получения информации от неизвестного. Сотрудники экстренных служб и кинологи проверили территорию и не обнаружили взрывных устройств. На данный момент тревогу уже сняли.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в столичном аэропорту «Внуково». Сотрудники экстренных служб проверили здание и не нашли опасных предметов.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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