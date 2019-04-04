Неизвестный сообщил о минировании Казанского вокзала в Москве

Москва, 4 апреля. Сотрудники спецслужб проверили Казанский вокзал после анонимного телефонного звонка с сообщением о минировании. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

Казанский вокзал был эвакуирован после получения информации от неизвестного. Сотрудники экстренных служб и кинологи проверили территорию и не обнаружили взрывных устройств. На данный момент тревогу уже сняли.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в столичном аэропорту «Внуково». Сотрудники экстренных служб проверили здание и не нашли опасных предметов.