Власти Москвы рассказали, как будут проходить апрельские субботники

Москва, 4 апреля. Массовая весенняя уборка парков, скверов и набережных пройдет в Москве 13 и 20 апреля. Принять участие в субботниках может любой желающий, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Уборка, которая пройдет во всех московских округах, стартует в 10.00. Инвентарь активные горожане смогут получить на месте. Также на некоторых площадках проведут конкурсы и мастер-классы. Участникам субботников предстоит убрать прошлогоднюю листву и мусор, подмести дорожки, покрасить скамейки и высадить деревья, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству. В работе по наведению чистоты и порядка задействовали более 600 тысяч коммунальщиков.