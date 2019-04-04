Синоптики предупредили аллергиков о неблагоприятной погоде в Москве

Москва, 4 апреля. Синоптики предупредили аллергиков, что сезон цветения в Москве уже начался. Это связано с приходом климатической весны в столичный регион, которая наступила в этом году на 10 дней раньше нормы, сообщают специалисты центра погоды «Фобос».

Среднесуточная температура столичного воздуха в марте превысила показатели предыдущих лет на 3 градуса. В результате ольха зацвела в Москве на 10 дней раньше. Другие растения тоже уже начали распространять пыльцу. Синоптики призывают аллергиков столицы начинать прием профилактических препаратов. Есть надежда, что к следующему вторнику в Москве пройдет сильный дождь, который поможет очистить воздух от пыльцы, сообщает РИАМО.

Ранее эксперты рассказали, что в России увеличилось количество детей, страдающих от сезонной аллергии. Чаще всего аллергическим ринитом заболевают маленькие жители республики Марий Эл, Ростовской области и Карачаево-Черкессии.