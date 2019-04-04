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Термометры Москвы покажут +11 градусов в четверг

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Термометры Москвы покажут +11 градусов в четверг

Москва, 4 апреля. Москвичей и гостей города ожидает в четверг теплая и комфортная погода. Температура воздуха в столице поднимется днем до +11 градусов, сообщают специалисты центра погоды «Фобос».

Наслаждаться весенней погодой жителям столичного региона позволяет антициклон. Днем в четверг температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от +9 до +11 градусов. В области термометры покажут от +7 до +12. Также в столице будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Ожидается небольшое падение атмосферного давления, которое в четверг составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали, когда в столичном регионе окончательно сойдет снег. Уже сейчас в некоторых местах Москвы толщина снежных покровов не превышает двух сантиметров.

 

Автор: Василиса Бойко
Источник: Метеовести
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