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Москвичи смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля

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Москвичи смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля

Москва, 4 апреля. Жители и гости столицы смогут увидеть первый звездопад весны с 16 по 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Первый весенний звездопад считается одним из самых зрелищных. В ночь на 23 апреля метеорный поток, носящий название Лириды, достигнет своего пика. Предполагается, что в течение каждого часа в ночном небе можно будет увидеть до 20 «падающих звезд», сообщает RT. Их скорость достигает 48 километров в секунду.

Ранее жители и гости Москвы могли наблюдать звездопад и лунное затмение с 4 по 21 января этого года. В ночь на 4 января можно было увидеть до 120 падающих звезд в час.

 

Автор: Василиса Бойко
Источник: Официальный сайт мэра Москвы
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