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Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально

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Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально

Москва, 4 апреля. Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП, в которое попала нелегально работавшая маршрутка. Соответствующее сообщение распространило ведомство в четверг.

«В связи со случившимся Ространснадзором будет проведена проверка маршрута Тула — Москва», — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве сообщили, что водитель микроавтобуса возил людей незаконно, «дублируя маршрут легального перевозчика Тула — Москва». 

Напомним, страшное ДТП произошло 4 апреля утром на 65 километре автомобильной дороги М-4 «Дон». Известно, что столкнулись микроавтобус марки Mercedes и грузовик Scania​​​.

Шесть человек скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи, два человека получили травмы, в том числе восьмилетняя девочка, которая в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Ранее ФАН опубликовало видео с места ДТП.

Автор: Сергей Петров
Источник: Ространснадзор
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