Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Пять станций Сокольнической линии метро открылись на день раньше

486
0 Оставить комментарий

Пять станций Сокольнической линии метро открылись на день раньше

Москва, 4 апреля. Участок Сокольнической линии Московского метрополитена открылся раньше срока. Пять станций, к которым не было доступа с 30 марта, начали работу уже сегодня, сообщила пресс-служба мэра столицы.

Отрезок Сокольнической ветки закрывался из-за строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Изначально станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» планировали открыть только к 5 апреля, однако работы удалось завершить на день раньше.

В ближайшее время будут сняты ограничения движения наземного транспорта, связанные с пуском компенсационных автобусов на время закрытия участка. В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское восстановится прежняя схема дорожного движения.

Ранее сообщалось, что станцию метро «Каховская» закрыли на два года, чтобы провести реконструкцию. Работы могут закончить на полгода раньше срока.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Официальный сайт мэра Москвы
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров