ФАН публикует видео с места ДТП в Домодедово с участием микроавтобуса и фуры

Москва, 4 апреля. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места ДТП в подмосковном Домодедово, где, по предварительным данным, погибли шесть человек.

Как ранее сообщал ФАН, микроавтобус врезался в стоявшую без движения на обочине фуру. По неподтвержденным данным, водитель автобуса уснул за рулем и допустил столкновение.

В результате аварии погибли шесть человек, еще два человека пострадали и были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства ДТП.