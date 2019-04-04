Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

ФАН публикует видео с места ДТП в Домодедово с участием микроавтобуса и фуры

56
0 Оставить комментарий

ФАН публикует видео с места ДТП в Домодедово с участием микроавтобуса и фуры

Москва, 4 апреля. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места ДТП в подмосковном Домодедово, где, по предварительным данным, погибли шесть человек.

Как ранее сообщал ФАН, микроавтобус врезался в стоявшую без движения на обочине фуру. По неподтвержденным данным, водитель автобуса уснул за рулем и допустил столкновение.

В результате аварии погибли шесть человек, еще два человека пострадали и были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства ДТП.

Автор: Сергей Петров
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров