Пострадавшая в ДТП в Подмосковье девочка получила тяжелые травмы

Москва, 4 апреля. Получившая травмы в ДТП в Московской области восьмилетняя девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Авария произошла утром в четверг на 65 километре автомобильной дороги М-4 «Дон»: столкнулись иномарка Mercedes и грузовик Scania​​​. Шесть человек получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи, два человека получили травмы, в том числе восьмилетняя девочка. Ее незамедлительно госпитализировали в центральную районную больницу Домодедово.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места ДТП в Домодедово с участием микроавтобуса и фуры.