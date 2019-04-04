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В МВД рассказали подробности ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье

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В МВД рассказали подробности ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье

Москва, 4 апреля. Микроавтобус, в дорожно-транспортном происшествии с которым в Московской области погибли шесть человек, протаранил стоявший на обочине грузовик. Об этом в четверг рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления министерства внутренних дел по Московской области.

«Пассажирский микроавтобус совершил наезд на стоявший на обочине грузовой автомобиль Scania», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало Федеральное агентство новостей ранее, в результате автокатастрофы шесть человек погибли на месте, еще двое получили различные травмы и были госпитализированы. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники экстренных служб, дополнительные причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне три человека получили травмы и ранения в результате массовой аварии с участием восьми легковых автомобилей на МКАД на западе российской столицы.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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