Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП с фурой в Домодедово

Домодедово, 4 апреля. Четверо мужчин и две женщины погибли при столкновении микроавтобуса с фурой на трассе М-4 «Дон» в подмосковном Домодедово, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в аварии также пострадали мужчина и девочка 11 лет, они госпитализированы в Домодедовскую ЦРБ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 65-м километре трассы М-4 «Дон» в городском округе Домодедово. Столкнулись микроавтобус и фура. Ранее сообщалось о восьми пострадавших и шести погибших.

Ранее ребенок погиб под колесами квадроцикла в Домодедово. Погибшему мальчику было 13 лет. Водитель квадроцикла якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГУ МВД РФ по Московской области, трагедия произошла в воскресенье, 27 января 2019 года, около 09.00 на улице Южная в микрорайоне Барыбино.