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Сотрудники Московского зоопарка рассказали о рационе проснувшихся медведей

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Сотрудники Московского зоопарка рассказали о рационе проснувшихся медведей

Москва, 3 апреля. Три медведя Московского зоопарка пробудились после зимней спячки. В пресс-службе учреждения рассказали об особенностях рациона животных в этот период.

Сейчас двум гималайским медведям и бурой медведице дают преимущественно растительную пищу. Основой рациона косолапых стали фрукты. Медведица отдает предпочтение сочным грушам, яблокам, меду и сухофруктам. Гималайские медведи любят полакомиться теми же продуктами, а также зеленым виноградом. Постепенно в рацион животных начнут вводить мясо и рыбу, овощи, орехи, добавки и витамины, сообщает НСН.

Ранее сообщалось, что медведи Московского зоопарка пробудились после четырех месяцев спячки. За это время они потеряли почти четверть массы тела.

Автор: Василиса Бойко
Источник: НСН
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