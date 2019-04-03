Сотрудники Московского зоопарка рассказали о рационе проснувшихся медведей

Москва, 3 апреля. Три медведя Московского зоопарка пробудились после зимней спячки. В пресс-службе учреждения рассказали об особенностях рациона животных в этот период.

Сейчас двум гималайским медведям и бурой медведице дают преимущественно растительную пищу. Основой рациона косолапых стали фрукты. Медведица отдает предпочтение сочным грушам, яблокам, меду и сухофруктам. Гималайские медведи любят полакомиться теми же продуктами, а также зеленым виноградом. Постепенно в рацион животных начнут вводить мясо и рыбу, овощи, орехи, добавки и витамины, сообщает НСН.

Ранее сообщалось, что медведи Московского зоопарка пробудились после четырех месяцев спячки. За это время они потеряли почти четверть массы тела.