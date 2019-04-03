Глава Подмосковья отметил значимость открытия завода Mercedes

Москва, 3 апреля. Церемония открытия завода «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» прошла в Московской области. Старт работе производственной площадки дал президент РФ Владимир Путин. Также на мероприятии присутствовали зампред правительства России Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров, полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев поблагодарил Владимира Путина за поддержку строительства нового завода. Глава Московской области подчеркнул важность этого проекта.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал проект, и первый человек, который в него поверил, это наш президент. Именно с ним я имел разговор, и он сказал: «Сделай все, чтобы это предприятие было здесь», — рассказал Андрей Воробьев.

Также губернатор Подмосковья отметил, что завод уже начал собирать первые автомобили. На производстве работают российские квалифицированные кадры разных возрастов.

«Мы сейчас разговаривали с нашими немецкими коллегами, они не ожидали такой высокой компетенции, квалификации и отмечают очень добрые отношения, которые сложились в коллективе по производству уже первых машин. Очень приятное и важное событие», — сообщил глава Подмосковья.

Территория новой производственной площадки занимает 300 гектаров индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Андрей Воробьев рассказал, что Московская область инвестировала в проект порядка пяти миллиардов рублей на всю инфраструктуру. Также компания «Мерседес-Бенц Рус» получила налоговые послабления. Таким образом корпорацию привлекли к строительству завода именно в Подмосковье.

Планируется, что производственная площадка будет выпускать 25 тысяч автомобилей в год. В дальнейшим эту цифру хотят увеличить до 35 тысяч. Завод интегрирован в единую глобальную сеть, которая охватывает все производственные площадки подразделения Mercedes. Эта технология позволяет обеспечить удаленный доступ и перепрограммирование оборудования и роботов.

На данный момент в компании работают 503 жителя Подмосковья. В будущем количество сотрудников достигнет 1,4 тысячи. Также между производственной площадкой и колледжем «Подмосковье» заключено соглашение о целевой подготовке специалистов, сообщает телеканал «360». Будущих сотрудников обучают по пяти специальностям: оператор кузовного цеха, цехов покраски и сборки, электрик, сварщик.