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Завод Mercedes стал первым специальным инвестконтрактом в Московской области

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Завод Mercedes стал первым специальным инвестконтрактом в Московской области

Москва, 3 апреля. Завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» стал первым проектом Московской области, созданным в рамках специального инвестконтракта (СПИК). Об этом рассказал директор Корпорации развития Подмосковья Антон Афанасьев.

Строительство новой производственной площадки завершилось в марте 2019 года. Завод расположился на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Компании «Мерседес-Бенц-Рус» были обеспечены специальные условия: сниженные налоги на прибыль и имущество, низкая ставка по арендной плате и подбор участка с учетом логистических потребностей производителя. Отмечается, что срок инвестконтракта — с 2017 по 2026 год.

 «В качестве обязательства инвестора по СПИК «Мерседес-Бенц Рус» должен был вложить не менее 15 миллиардов рублей, но уже на сегодняшний день компания инвестировала порядка 17 миллиардов, а планируемая сумма составляет 20 миллиардов рублей», — передает телеканал «360» слова Афанасьева.

Автор: Василиса Бойко
Источник: 360
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