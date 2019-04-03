Завод Mercedes стал первым специальным инвестконтрактом в Московской области

Москва, 3 апреля. Завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» стал первым проектом Московской области, созданным в рамках специального инвестконтракта (СПИК). Об этом рассказал директор Корпорации развития Подмосковья Антон Афанасьев.

Строительство новой производственной площадки завершилось в марте 2019 года. Завод расположился на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Компании «Мерседес-Бенц-Рус» были обеспечены специальные условия: сниженные налоги на прибыль и имущество, низкая ставка по арендной плате и подбор участка с учетом логистических потребностей производителя. Отмечается, что срок инвестконтракта — с 2017 по 2026 год.