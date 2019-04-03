Похищавших собак для продажи в рестораны корейцев задержали в Подмосковье

Москва, 3 апреля. Двое жителей Московской области вычислили семью корейцев, которые предположительно похищали собак. Два брата вышли на возможных преступников в процессе поиска своего питомца.

Неделю назад у одного из мужчин пропала русская гончая по кличке Альма. Жителю Подмосковья принадлежит автосервис, расположенный в поселке Семеновское Ступинского района. В момент похищения собака находилась на улице рядом со зданием. К автосервису подъехала черная «Волга», из которой вышли люди азиатской внешности. Неизвестные ударили собаку и затолкали ее в машину, как стало известно после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Хозяин пропавшего питомца и его брат занялись поисками похитителей. Примерно через неделю мужчины увидели машину, которая очень была похожа на черную «Волгу» с видеозаписи. Братья начали преследовать автомобиль и прижали его к обочине на Симферопольском шоссе. В «Волге» находилась корейская семья из трех человек: муж, жена и их 27-летний сын. Братья вызвали сотрудников полиции. В автомобиле предполагаемых похитителей была обнаружена чья-то собака в оглушенном состоянии, 21 ошейник, ножи и веревки.

Сотрудники правоохранительных органов задержали всю семью. Мужчины отрицают свою вину, женщина пыталась отшучиваться и говорила, что семья продает мясо собак в рестораны, хотя один из двух братьев, поймавших возможных преступников, сказал интернет-изданию «Ридус», что это может быть правдой.

Мужчина также рассказал, что только в Ступинском районе Московской области пропали десять животных. Сейчас братья ищут хозяев собаки, которая находилась в «Волге». Мужчины предполагают, что Альмы уже нет в живых. Задержанную семью могут привлечь к уголовной ответственности за кражу и жестокое обращение с животными.