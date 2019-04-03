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Синоптики рассказали, когда в столичном регионе сойдет снег

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Синоптики рассказали, когда в столичном регионе сойдет снег

Москва, 3 апреля. Синоптики рассказали, что снежные покровы Москвы и Подмосковья уже практически растаяли. В некоторых местах высота снега не превышает двух сантиметров, по данным ИА «Метеоновости».

Синоптики назвали первую декаду апреля «разрушительницей» снежных покровов в Москве и области. Сейчас высота снега достигает двух сантиметров в Тушинской пойме и на Воробьевых горах. В столице осталось немного мест, где данный показатель составляет один сантиметр. Интенсивнее всего столичный снег начнет исчезать в конце первой декады текущего месяца. В Подмосковье снежный покров, не дотягивающий по толщине даже до одного сантиметра, остался в Кашире и Новом Иерусалиме. Синоптики прогнозируют, что он может полностью растаять к концу сегодняшнего дня.

Ранее москвичам рассказали о приходе по-настоящему теплой погоды. Уже после 15 апреля воздух в столице прогреется до +15 градусов.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Метеоновости
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