Синоптики рассказали москвичам о погоде в выходные

Москва, 3 апреля. Жителей и гостей столицы ждет комфортная погода с прояснениями в предстоящие выходные. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и ночное потепление, рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу днем температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от +7 до +9 градусов. В последний день текущей недели столбики столичных термометров покажут +10 градусов. Ночная температура окажется в плюсовой зоне и составит от +2 до +3 градусов. На предстоящие выходные прогнозируется комфортная погода со слабым ветром.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет по-настоящему теплая погода. Прогнозируется, что после 15 апреля температура воздуха в столице поднимется до +15 градусов.