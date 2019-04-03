Неизвестный в маске зарезал женщину на западе Москвы

Москва, 3 апреля. Неизвестный мужчина в медицинской маске напал с ножом на женщину на западе Москвы. От множественных ранений 57-летняя москвичка скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по столице.

Тело женщины было обнаружено ночью 2 апреля у подъезда дома №69 по Кутузовскому проспекту. Момент убийства попал на камеру наружного видеонаблюдения. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления и личности нападавшего.

Ранее сообщалось о пациентке московской больнице, которая напала с ножом на свою соседку по палате. 49-летняя женщина скончалась на месте.